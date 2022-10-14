استشهاد طبيب فلسطيني برصاصة الاحتلال اخترقت رأسه أمام مشفى حكومي

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد طبيب أصيب في وقت سابق اليوم الجمعة، برصاصة من الاحتلال اخترقت رأسه أمام مستشفى جنين الحكومي.

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وقالت الوزارة إن "الطبيب عبد الله الأحمد "رئيس وحدة الإجازة والترخيص"، توفي متأثرا بإصابته برصاصة اخترقت رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال أمام مستشفى جنين الحكومي صباح اليوم".



وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم فجر اليوم مدينة جنين ومخيمها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، تركزت قرب مستشفى خليل سليمان الحكومي. وفي مخيم جنين، أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي، ومنعت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من التحرك.

روسيا اليوم



