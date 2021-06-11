الجمعة 11-06-2021
الوكيل الاخباري

نحو مليونين و835 ألفاً مسجل بانتظار أخذ لقاح كورونا

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في نابلس

تحويلات مرورية في عمان

توقف خدمات الاتصالات في عدة مناطق لبنانية

4 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

بدء تقديم الأراجيل في الساحات الخارجية للمقاهي الثلاثاء

الفايز : السياحة الداخلية بدأت بالتعافي التدريجي

الملك يعزي أمير الكويت

%2.16 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الجمعة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الجمعة، 11-06-2021 06:26 م

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في نابلس

طفل
من المصدر


الوكيل الإخباري - استشهد الطفل محمد سعيد حمايل (15 عاما)، اليوم الجمعة، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

اضافة اعلان

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطفل حمايل استشهد نتيجة إصابته برصاصة في القلب، خلال قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في البلدة.


كما أصيب 11 مواطنا بالرصاص الحي، و16 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونحو 62 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و6 جراء الاعتداء عليهم بالضرب، خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة، وفق ما أفاد به مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل.


يذكر أن الشاب زكريا حمايل (28 عاما) استشهد في الثامن والعشرين من شهر أيار الماضي، وقبله الشاب عيسى برهم الذي استشهد في الرابع عشر من الشهر ذاته، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على قمة جبل صبيح، الذي يسعى المستوطنون للاستيلاء عليه.

 

المصدر : وفا 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وف

40 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

قسام

حماس: المعركة المقبلة مع الاحتلال هي الحاسمة

حماسسس

أبو عبيدة يحذر من مغبة المساس بالأقصى

6

شرطة الاحتلال تعتقل شبانا فلسطينيين عند باب العامود

مالية

مسؤول فلسطيني : منحة طارئة من الصين لشراء لقاحات كورونا

69009e08-0f2a-4b0b-b360-deec8f79cf34

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

أخبار متعلقة
04105233295195368310837348617822

الاحتلال يجرف أراضي قرب حاجز زعترة جنوب نابلس

رى

الاحتلال يعتقل مواطنا من نابلس

97cbafc495360b6d14ef50e86fa62175

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بلدة قباطية على حاجز عسكري جنوب نابلس

منتا

نابلس ..إصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيتا وحوارة

94d0f7d5-2024-46c2-be04-56d2995baf13

13 اصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

8aa2e3cc-59a2-43f8-a04f-b97bf341efc0

٧ إصابات إحداها خطيرة خلال مواجهات في نابلس