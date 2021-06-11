استشهاد طفل برصاص الاحتلال في نابلس

الوكيل الإخباري - استشهد الطفل محمد سعيد حمايل (15 عاما)، اليوم الجمعة، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

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وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطفل حمايل استشهد نتيجة إصابته برصاصة في القلب، خلال قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في البلدة.



كما أصيب 11 مواطنا بالرصاص الحي، و16 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونحو 62 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و6 جراء الاعتداء عليهم بالضرب، خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة، وفق ما أفاد به مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل.



يذكر أن الشاب زكريا حمايل (28 عاما) استشهد في الثامن والعشرين من شهر أيار الماضي، وقبله الشاب عيسى برهم الذي استشهد في الرابع عشر من الشهر ذاته، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على قمة جبل صبيح، الذي يسعى المستوطنون للاستيلاء عليه.

المصدر : وفا