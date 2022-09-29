استشهاد طفل شرق بيت لحم

الوكيل الإخباري-استشهد الطالب الطفل ريان ياسر سليمان (7 أعوام)، اليوم الخميس، جراء سقوطه من علو، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

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وأفاد مصدر أمني لــ"وفا"، بأن جنود الاحتلال لاحقوا طلبة المدارس في منطقة "خربة الدير" في تقوع، أثناء عودتهم لمنازلهم، ما أدى إلى سقوط الطفل ريان من علو، ونقل إلى المستشفى.



وأعلنت وزارة الصحة أن الطفل سليمان وصل إلى قسم الطوارئ في مستشفى بيت جالا الحكومي، وكان قلبه متوقفا، وان جميع محاولات الأطباء لانعاشه لم تنجح.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم، مدرسة "الهاجرية" الأساسية المتوسطة في المنطقة الجنوبية من الخليل، وداهمت الغرف الصفية، واعتدت بالضرب على المعلمين والطلبة ما أدى إلى إصابة عدد منهم.



يذكر أن 35 طفلا استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية العام الجاري، 19 منهم في الضفة، و16 في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة.

