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السبت، 28-08-2021 09:24 ص

استشهاد طفل متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في غزة

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الوكيل الإخباري- استشهد صباح اليوم السبت، طفل من حي التفاح شرق مدينة غزة، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرة سلمية شرق مدينة غزة.

وأفاد مصدر فلسطيني نقلا عن مصدر طبي، باستشهاد الطفل عمر حسن أبو النيل (13 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها السبت الماضي على مقربة من الشريط الحدودي شرق المدينة.

وباستشهاده يرتفع عدد الشهداء خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرة السلمية شرق غزة إلى شهيدين، وذلك بعد ارتقاء الشاب أسامة خالد دعيج (32 عاما) من مخيم جباليا، متأثرا بجروح أصيب بها على مقربة من الشريط الحدودي.

وكان 41 مواطنا فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال قد أصيبوا برصاص قوات الاحتلال التي قمعت مظاهرة سلمية شرق مدينة غزة، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى.

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المصدر: وفا

 




 

 


 

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