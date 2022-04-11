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الإثنين، 11-04-2022 08:49 ص

استشهاد فتى من مدينة جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أمس

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الوكيل الإخباري - أعلنت مصادر طبية، صباح اليوم الإثنين، استشهاد الفتى محمد حسين زكارنة (١٧ عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس.

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وكان الفتى زكارنة اصيب برصاصة في خاصرته، اطلقتها عناصر من الوحدات الخاصة الاسرائيلية التي تسللت إلى المنطقة الصناعية في جنين واستهدفت مركبة في تلك المنطقة.


يذكر أن قوات الاحتلال تصعد من انتهاكاتها وممارساتها القمعية والانتقامية ضد المواطنين وذلك بقرار سياسي اتخذه رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، إذ شهد أمس الأحد، استشهاد سيدتين برصاص الاحتلال في بيت لحم والخليل.

 

وفا


 




 

 


 

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