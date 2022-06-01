استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في الخليل

الوكيل الاخباري- استشهدت فلسطينية اليوم الأربعاء برصاص جنود الاحتلال، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن شمال محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.



وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ”غفران هارون حامد وراسنة (31 عاما)، استشهدت إثر إصابتها برصاصة اخترقت صدرها أطلقها عليها أحد جنود الاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل“.



وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“ إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي أعاقت وصول طواقم الإسعاف للشابة المصابة، إلا بعد نحو 20 دقيقة، وجرى نقلها لمستشفى الأهلي بالخليل، حيث فشلت الطواقم الطبية بإنقاذ حياتها.

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