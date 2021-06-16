استشهاد فلسطينية على أيدي الاحتلال في رام الله.. وهذا آخر ما نشرته على 'فيسبوك'

الوكيل الإخباري - استشهدت الشابة الفلسطينية مي عفانة، الأربعاء، في مدينة رام الله بالضفة المحتلة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد زعمه تنفيذها عملية دهس.

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وكانت آخر كلمات الشهيدة، التي اعدمت على أيدي الاحتلال،"لم يبقى للعمر بقية"



الشهيدة الفلسطينية عفانة التي اعدمها جيش الاحتلال، كانت آخر كلماتها 'لم يبقى للعمر بقية'.



الشهيدة الفلسطينية مي عفانة حاصلة على درجة الدكتوراة من جامعة مؤته في الأردن، وعادت إلى فلسطين ليعدمها الاحتلال بالرصاص، ويقوم الجنود بالتنكيل بها وهي تنزف حتى استُشهدت.



وكان آخر ما نشرته الشهيدة عفانة على صفحتها الشخصية في موقع فيس بوك: 'يا صغيري دمعتك أطهر من ماء زمزم ... نحن شعب نرفض أن يقال عنا لاجئين ونازحين هي عيشة واحدة أما بكرامة أو أعدمونا واهدموا البيوت فوق رؤوسنا سوف ننجب الأطفال حتى لو علمنا أنهم شهداء في المستقبل سوف ندرس الكرامة للعالم أجمع'.