الجمعة 14-10-2022
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الجمعة، 14-10-2022 09:55 ص

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم جنين

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة آخرين، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة مدينة جنين ومخيمها، بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر، بأن "قوات خاصة تسللت إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عدة عمارات، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، تركزت قرب مستشفى خليل سليمان الحكومي، وفي مخيم جنين، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي ما أدى لاستشهاد مواطنين، وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من التحرك".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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