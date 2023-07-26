استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بنابلس واعتقال 42 بالضفة والقدس

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد مواطن فلسطيني متأثراً بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية اليوم الأربعاء، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 42 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الشهيد محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عاما)، أُصيب برصاصة مباشرة في الصدر خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العين في مدينة نابلس ومحاصرتها لاحد المنازل وقامت باعتقال شاب.

من جهته، أفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب بجروح خطيرة بالصدر برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس قبل الإعلان عن استشهاده، كما أغلق جيش الاحتلال مدخل مخيم العين في نابلس تزامناً مع اقتحامه.



الى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة دهم واقتحامات واعتقالات واسعة في عدة مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة طالت 42 فلسطينيا بينهم أسرى محررون، فيما اندلعت اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق واستهداف مواقع عسكرية للاحتلال في منطقة جنين.



وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال حولت المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.



بترا



