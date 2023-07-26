الأربعاء 26-07-2023
الوكيل الاخباري

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة معلم توجيهي في إربد

هل يؤثر قرار رفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي على قروض و ودائع الأفراد؟

اعلان هام بشأن مباراة الفيصلي والوحدات يوم الجمعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول تغشيش أجوبة التوجيهي عبر مئذنة

سلطة وادي الأردن: تأجير قرابة (4081) دونم ضمن مناطق الاختصاص

ما فضل يوم عاشوراء وحكم صيامه ؟ .. الإفتاء تجيب

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بنابلس واعتقال 42 بالضفة والقدس

الامن العام : إصابات في مشاجرة بالرمثا

موسكو: تقليص مولدوفا موظفي سفارتنا غير مبرر ولن يبقى بلا رد

قرار عراقي هام للصناعة الأردنية

الأربعاء، 26-07-2023 01:08 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بنابلس واعتقال 42 بالضفة والقدس

66666


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد مواطن فلسطيني متأثراً بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية اليوم الأربعاء، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 42 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الشهيد محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عاما)، أُصيب برصاصة مباشرة في الصدر خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العين في مدينة نابلس ومحاصرتها لاحد المنازل وقامت باعتقال شاب.
من جهته، أفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب بجروح خطيرة بالصدر برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس قبل الإعلان عن استشهاده، كما أغلق جيش الاحتلال مدخل مخيم العين في نابلس تزامناً مع اقتحامه.


الى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة دهم واقتحامات واعتقالات واسعة في عدة مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة طالت 42 فلسطينيا بينهم أسرى محررون، فيما اندلعت اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق واستهداف مواقع عسكرية للاحتلال في منطقة جنين.


وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال حولت المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.


بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اسعاف 5

إصابة خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

ط

الحكومة الفلسطينية تحذر من مسيرة استفزازية في القدس واقتحام الأقصى

احتلال 99

هيئة الأسرى: مخاطر صحية كبيرة يواجهها الأسير رياض العمور

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من القدس

9

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

احتلال 5

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من جنين

أخبار متعلقة
6

مقتل جندي إسرائيلي باشتباكات في جنين

555558888444

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الجمعة بشأن جنين

44444444

12 شهيدا في الضفة الغربية 10 منهم في جنين

VjLJH

مسؤولة أممية تدعو الى تسهيل الوصول للمصابين في جنين

ط

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 10 شهداء

main_image64a33a2f755e0

إضراب شامل في الضفة الغربية والقدس الثلاثاء