استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج

الوكيل الإخباري - استشهد، اليوم الخميس، محمد عبد الكريم عمار (41 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر فلسطينية نقلا عن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، بوصول جثمان الشهيد عمار إلى المستشفى جثة هامدة.



وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الفلسطينيين الذين يقتربون من المناطق الحدودية شرق وشمال قطاع غزة وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.



واستشهد، فجر اليوم، علاء ناصر محمد زيود (22 عاما) من بلدة السيلة الحارثية، وإسراء خالد عارف خزيمية (30 عاما) من بلدة قباطية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بجريمتين منفصلتين، في بلدة برقين جنوب غرب جنين، وفي منطقة باب السلسلة قرب المسجد الأقصى، بالقدس المحتلة.

المصدر : وفا

اظهار أخبار متعلقة

