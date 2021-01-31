استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم

الوكيل الإخباري - استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، قرب مستوطنة "عصيون" جنوب بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، بحسب مصادر فلسطينية .

اضافة اعلان



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان ، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على مفترق "عصيون" جنوب بيت لحم، أطلقت النار على شاب كان متواجدا في المنطقة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

المصدر : دنيا الوطن

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة







