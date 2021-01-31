الأحد 31-01-2021
الوكيل الاخباري

اقتراب موعد نتائج التوجيهي ووحدة القبول الموحد توضح

أسعار الذهب الأحد 31/1/2021

تصريحات لوزير الاوقاف حول امكانية الحج والعمرة للاردنيين هذا العام

تفاصيل مؤثرة لطالب جامعي يبكي حاله ويناشد أهل الخير

وزير العدل : مراجعة شاملة لقانون التنفيذ

مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : الجرعة الثانية من لقاح كورونا الخميس

الامن يوضح ملابسات قضية خلع صراف آلي بجرافة في البلقاء

ترجيح رفع أسعار المشتقات النفطية

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم

وفيات الأحد 31/1/2021

الأحد، 31-01-2021 08:42 ص

بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم

خ
أرشيفية


الوكيل الإخباري - استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، قرب مستوطنة "عصيون" جنوب بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، بحسب مصادر فلسطينية .

اضافة اعلان

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان ، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على مفترق "عصيون" جنوب بيت لحم، أطلقت النار على شاب كان متواجدا في المنطقة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

 

المصدر : دنيا الوطن 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
بيت لحم

تشديد الإغلاق على محافظة بيت لحم

د

الاحتلال يستدعي أسيرا محررا من جنين

ا

الأسير بلال بهلول يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

18694367_401

فلسطين : نطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية لشعبنا

afc2fb49-1fb4-4bbb-a912-28c561e1272d

هيئة الأسرى: 200 أسير أصيبوا بكورونا منذ مطلع العام الجاري

اي

الاحتلال يواصل انتهاكاته.. إصابات ومواجهات واعتداءات على الأسرى

أخبار متعلقة
413fbce1-8b9b-4fad-b55b-2bd3de26001c

الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون في بيت لحم

حرث

بيت لحم .. مستوطنون يحرثون عشرات الدونمات

VMBjf

غزة .. الاحتلال يتوغل في خان يونس ويطلق النار على الصيادين

f587f038-c776-40dc-b9dc-5d25b2c8f840

الاحتلال يقتحم سجن عوفر

9998909994

الاحتلال يعتقل شابا شرق بيت لحم

9998909994

الاحتلال يعتقل فتيين جنوب بيت لحم