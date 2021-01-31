استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم

الوكيل الإخباري - استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، قرب مستوطنة "عصيون" جنوب بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، بحسب مصادر فلسطينية .
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان ، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على مفترق "عصيون" جنوب بيت لحم، أطلقت النار على شاب كان متواجدا في المنطقة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
المصدر : دنيا الوطن
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة