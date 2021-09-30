الخميس 30-09-2021
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي: 50% من العمالة المستفيدة من برنامج استدامة من النساء

معالج طبيعي لـ برنامج الوكيل : مراكز التوحد لتكييف المريض مع المجتمع

حقيقة خطوبة زين كرزون مجددا- صورة

مطالبة باصدار تراخيص لسائقي باصات الخصوصي لنقل طلبة المدارس

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال حي المصايف في رام الله

وزير العمل يتعهّد بتخفيض رسوم تصاريح العمل

التعليم العالي: معدلات القبول الموحد انخفضت بشكل كبير

انخفاض اصابات كورونا النشطة في المملكة

الكشف عن أسوأ دولة للتواجد فيها في ظل جائحة كورونا

بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. إجراءات من التربية بعد إصابة طالب بكورونا

الخميس، 30-09-2021 07:43 ص

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

9999135973
الشهيد علاء زيود


الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة برقين، جنوب غرب جنين، فجر اليوم الخميس.

اضافة اعلان

 

وقال مصدر طبي في مستشفى الشهيد خليل سليمان في فلسطين، إن الشهيد هو علاء ناصر محمد زيود (22 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وأوضح شهود عيان، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة "المطلة" الواقعة بين بلدتي اليامون وبرقين، وانتشرت في محيطه.

وأضافوا أن قوات الاحتلال "مستعربون" أطلقوا النار على الشاب زيود من مسافة الصفر في محيط المنزل المذكور، ما أدى إلى استشهاده، وإصابة آخرين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت يوم الأحد المنصرم مجزرة في القدس وجنين، اسفرت عن استشهاد ثلاثة شبان من قرية بدو وهم: أحمد زهران، ومحمود حميدان، وزكريا بدوان، وإثنين من بلدة برقين، وهما: اسامة ياسر صبح (22 عاما)، ويوسف محمد صبح (16 عاما).

المصدر : دنيا الوطن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال حي المصايف في رام الله

اعتقال

الاحتلال يعتقل مواطنين من بيتا جنوب نابلس

9999135975

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في القدس

9999118063

الاحتلال يعتدي على فلسطينيين في القدس

اعتقال

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

من

الاحتلال يداهم محال تجارية في الخليل

أخبار متعلقة
05113371725645673144272218428122

الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من يعبد جنوب جنين

السجن 2

الاحتلال يعتقل 5 من ذوي الأسرى الفارين من سجن جلبوع

10163320738863303209833355811631

الاحتلال يشن حملة تفتيش في جبال فقوعة شمال شرق جنين

قوات-الاحتلال-الإسرائيلي

الاحتلال يقتحم المدخل الغربي لمدينة جنين

a03e5c61941fe30c70840f6707acb546

جنين.. قوات الاحتلال تقتحم يعبد

be1c696a888ea6397e3a76b419f157cd

الاحتلال يفرج عن أسيرة من الخليل على حاجز الجلمة شمال جنين