استشهاد فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

الوكيل الإخباري - استشهد فلسطيني، وأصيب آخر، برصاص الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الفتى ضرار رياض الكفريني (17 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي، كما أصيب شاب بالرصاص الحي في الساق نقل إلى مستشفى ابن سينا في جنين، واصفة إصابته بالمتوسطة.



وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر، في بيان، إن الشهيد الكفريني أصيب برصاصة في الكتف ودخلت الصدر وانفجرت بداخله، ما أدى لاستشهاده على الفور.



وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية عن تشييع جثمان الشهيد اليوم الثلاثاء الساعة العاشرة والنصف صباحا من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، تجاه مدينة جنين ثم مخيمها ليوارى الثرى في مقبرة الشهداء.

بترا