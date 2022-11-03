الخميس 03-11-2022
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في تركيا- تفاصيل

مبادرة لإنشاء 3 مدن مستدامة ذكية جديدة في الأردن

إصابة بانقلاب شاحنة محملة بالطحين في الزرقاء

قطر تضبط 140 كأسا مقلدا لجائزة كأس العالم

مقتل 3 أشخاص في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

وظائف شاغرة لدى مؤسسة حكومية - تفاصيل

استشهاد فلسطيني قرب القدس وحملة اعتقالات واسعة في الضفة

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الوطني للبحوث الزراعية- أسماء

8 طلاب من جامعة العلوم والتكنولوجيا يشاركون في سوفكس 2022

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

الخميس، 03-11-2022 09:48 ص

استشهاد فلسطيني قرب القدس وحملة اعتقالات واسعة في الضفة

636360684236042bb1521ac2


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن داود محمود خليل ريان (42 عاما)استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي في القلب، وذلك بعد أن اقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم بلدة بيت دقو ودارت مواجهات وصفت بالعنيفة بين الشبان الفلسطينيين والجنود.

اضافة اعلان

 

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي شن فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة تركزت في محافظات الخليل ونابلس وجنين ورام الله، واندلعت خلال الاقتحامات مواجهات عنيفة بين الشبان والقوات الإسرائيلية.

وطالت الاعتقالات ما لا يقل عن 20 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الجيش.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20220503090312

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

اسعاف فف

استشهاد داوود ريان برصاص الاحتلال من القدس

ssss

جماهير أريحا تجدد دعمها للأسرى

166610179111598800

الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين جنوب قلقيلية

00063377668735470350048833302212

مستوطنون يشقون طريقا استيطانية في أراضي قصرة جنوب نابلس

الرئيس.jfif-59920feb-8525-4f13-9717-1c9733f96b88

عباس يدعو القمة العربية لتشكيل لجنتين وزاريتين لدعم فلسطين

أخبار متعلقة
77

الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال تصدر أزماتها الداخلية للساحة الفلسطينية

image (1)

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى

262041268031873722272

إصابة شاب جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه شرق نابلس

N3jzZ

اشتباك مع الاحتلال خلال مسيرة لكسر الحصار عن دير شرف

5

إصابة 5 صحفيين من تلفزيون فلسطين في اعتداء لقوات الاحتلال غرب نابلس

FfQhmduXwAYrgV-

الاحتلال يصادق على مخطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية شمال القدس