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السبت، 11-06-2022 11:37 ص

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال في جنين

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب الفلسطيني سميح جمال عمارنة، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل أيام في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.  

وكان الشاب عمارنة قد أصيب بتاريخ 6/2 الجاري بجروح خطيرة، خلال المواجهات العنيفة التي دارت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد، وتفجير منزل منفذ عملية "بني براك" ضياء حمارشة، حيث استشهد خلالها الشاب بلال قبها (24 عاما)، وأصيب ستة شبان آخرين بالرصاص الحي، وصفت جروح ثلاثة منهم بالخطيرة، حتى أعلن عن استشهاد عمارنة قبل قليل في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

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