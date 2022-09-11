الأحد 11-09-2022
الوكيل الاخباري

من هو مدير الأمن العام الجديد اللواء عبيدالله المعايطة ؟

الصفدي يحذر من تدني الدعم الدولي للاجئين بالمنطقة في جهود تلبية احتياجاتهم

توجيهات ملكية لمدير الأمن العام الجديد

الملك يوجه رسالة الى الفريق الركن الحواتمة - نص الرسالة

اللواء عبيدالله المعايطة مديراً للأمن العام خلفاً للحواتمة

كشف تفاصيل آخر صورة للملكة إليزابيث قبل وفاتها-صورة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وفداً من البرلمان النرويجي

تمديد مدة إقامة المركبات المملوكة للسعوديين في الأردن حتى 18 شهراً

ارتفاع نسبة التضخم في الأردن إلى 3.85%

محافظ العاصمة يقرر توقيف 18 اردنياً عادوا من كينيا

عاجل

اللواء عبيدالله المعايطة مديراً للأمن العام خلفاً للحواتمة

الأحد، 11-09-2022 08:47 ص

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

الشهيد وسام بكر


الوكيل الإخباري - أعلن مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين وسام بكر، فجر اليوم الأحد، عن استشهاد الشاب حمد مصطفى أبو جلدة (24 عاما)، من مخيم جنين، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي.

اضافة اعلان


وانطلقت في جنين، مسيرة حاشدة من أمام المستشفى جابت شوارع المدينة ومخيمها، ورفع المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني.


ونعت حركة "فتح" إقليم جنين الشهيد أبو جلدة، وأعلنت الحداد والإضراب التجاري الشامل في المدينة اليوم الأحد.


الشهيد أبو جلدة أسير محرر قضى عامين ونصف العام في سجون الاحتلال، وهو متزوج وزوجته حامل بطفلهما الأول، وسماه والده "حمد" تيمنا بعمه الشهيد "حمد"، الذي ارتقى عام 1992.

 

الحدث

 




 

 


 

إقرأ ايضا
831782a0ddd5a6e88d3cb0b80c8983fe

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويستولي على 3 شاحنات في أريحا

اقتحام 2.jpg-a80a7fcb-ee3e-41d0-a464-7bd488855a90

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

47f356c7-75fd-46a7-99c1-bdea5db338c6.jpg-0354fcfc-c736-4a2f-b0a1-4f5f31a86a5e

مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون في قريوت جنوب نابلس

سجون

600 أسير في سجون الاحتلال يعانون المرض

الاحتلال٦

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الاقصى

60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
d6f1abb8981c47ec3284a28e75386f1d-750x430

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على إخلاء منزلها

download

الاحتلال يقتحم يعبد

TgJ90

الاحتلال يخطر بوقف العمل بمسجد و4 منازل جنوب الخليل

مستوطنون-متطرفون-يقتحمون-باحات-المسجد-الأقصى-1627371539059

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

12b23e68-21e1-4ead-8fef-f794e8691e19

الاحتلال يعتقل شبان فلسطينيين بالضفة والقدس

6d61578585dadf84e574d56c2756972c

الاحتلال يقتحم عدة قرى في محافظة جنين