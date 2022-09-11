استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

الوكيل الإخباري - أعلن مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين وسام بكر، فجر اليوم الأحد، عن استشهاد الشاب حمد مصطفى أبو جلدة (24 عاما)، من مخيم جنين، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي.

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وانطلقت في جنين، مسيرة حاشدة من أمام المستشفى جابت شوارع المدينة ومخيمها، ورفع المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني.



ونعت حركة "فتح" إقليم جنين الشهيد أبو جلدة، وأعلنت الحداد والإضراب التجاري الشامل في المدينة اليوم الأحد.



الشهيد أبو جلدة أسير محرر قضى عامين ونصف العام في سجون الاحتلال، وهو متزوج وزوجته حامل بطفلهما الأول، وسماه والده "حمد" تيمنا بعمه الشهيد "حمد"، الذي ارتقى عام 1992.

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