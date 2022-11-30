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الأربعاء، 30-11-2022 05:07 م

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

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الوكيل الإخباري-استشهد الشاب محمد توفيق بدارنة (25 عاما)، اليوم الأربعاء، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوبه، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

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وأفادت مصادر طبية لمراسل "وفا" ، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشاب بدارنه، عقب محاصرة أحد المنازل في البلدة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في منطقة الصدر، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا.


وعقب الإعلان عن استشهاد الشاب بدارنة، انطلقت مسيرة حاشدة من المستشفى جابت شوارع المدينة، وهم يحملون الشاب على الأكتاف.

وفا

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