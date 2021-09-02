الخميس 02-09-2021
الوكيل الاخباري

استشهاد فلسطيني متأثر بجراح أصيب بها برصاص إسرائيلي في غزة

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الخميس، 02-09-2021 10:47 م

استشهاد فلسطيني متأثر بجراح أصيب بها برصاص إسرائيلي في غزة

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الوكيل الإخباري - أستشهد فلسطيني، مساء الخميس، متأثر بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

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وأصيب فلسطينيون بينهم مسعف، برصاص حي ومعدني مغلف بالمطاط وبحالات اختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرة سلمية شرق قطاع غزة.


وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن جنود وقناصة الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية شرق القطاع، أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مئات الشبان الذين يتظاهرون لليوم السادس على التوالي على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع وبلدة جباليا جنوبه.


وأضافت أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، ومن بينهم مسعف.


وأفادت بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز تجاه الشبان المتظاهرين شرق مدينة غزة وشرق جباليا والبريج ورفح وخان يونس، بالتزامن مع إطلاق دبابات الاحتلال قنابل إنارة فوق الأماكن المذكورة.


مراسل "المملكة" أشار، السبت، إلى عودة فعاليات "الإرباك الليلي" في غزة بشكل رسمي بعد توقفها نهاية عام 2018.

 

المملكة 

 

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