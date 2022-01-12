استشهاد فلسطيني مسن شمالي رام الله

الوكيل الاخباري - استشهد مسن فلسطيني، الأربعاء، شمالي مدينة رام الله، جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبل قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال فؤاد فطّوم، رئيس المجلس البلدي في قرية جلجليا لوكالة الأناضول، إن المسن عمر عبد المجيد أسعد (80 عامًا)، من سكان القرية، استشهد إثر احتجازه والاعتداء عليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف أن قوة إسرائيلية اقتحمت القرية، واحتجزت المسن عقب الاعتداء عليه بالضرب، وتقييد يديه.



وأوضح أن القوات انسحبت، وتركت المسن "أسعد" ملقى على الأرض داخل منزل قيد الإنشاء، حيث فارق الحياة.



وبيّن أن أهالي القرية نقلوا المسن للعلاج في مجمع فلسطين الطبي برام الله، غير أنه وصل إلى المستشفى جثة هامدة، بحسب الأطباء.



ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي على الحادثة.

الأناضول