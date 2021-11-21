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الأحد، 21-11-2021 09:49 ص

استشهاد فلسطيني ومقتل جندي وإصابة اخرون من الاحتلال بالقدس- صورة

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الوكيل الإخباري-استشهد فلسطيني، وقتل واحد من جنود الاحتلال وأصيب 3 آخرين بجروح، الأحد، جراء إطلاق نار بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، حسب إعلام عبري.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "في حوالي الساعة 9:00 صباح اليوم (7:00 ت غ)، نفذ فلسطيني مسلح بسلاح من نوع كارلو عملية إطلاق نار في البلدة القديمة في القدس".

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وأضافت: "أسفر إطلاق النار عن إصابة مدنيين اثنين بجروح خطيرة (بحسب مصادر طبية)، وتم إخلائهما للعلاج في المستشفى وإصابة شرطيين آخرين بجروح طفيفة"، مشيرة إلى أنها قامت بتصفية المهاجم.

إلا أن قناة "كان" التابعة للاحتلال أفادت لاحقا بمقتل أحد جنود الاحتلال متأثرا بجراحه في الهجوم الذي وقع عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأضافت القناة أن الشرطة الإسرائيلية تشتبه في وصول فلسطينيين 2 إلى مكان الحادث، أحدهما أطلق النار وتم "تحييده" في الحال، فيما فر الآخر من المكان.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن أحد الفلسطينيين أطلق النار على موقع لشرطة حرس الحدود من بندقية كارلو محلية الصنع، بينما حاول الآخر طعنهم.

وأضافت: "أطلق المقاتلون النار عليهما (الفلسطينيين)، وأصيب أحدهم وقتل، وهرب الآخر الذي حاول تنفيذ عملية الطعن، وتجرى عمليات تمشيط لتحديد مكانه".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قالت في وقت سابق، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت، الرصاص الحي صوب شاب قرب باب السلسلة".

الأناضول

 

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