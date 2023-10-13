استشهاد فنان فلسطيني بقصف الاحتلال لغزة - صورة

الوكيل الاخباري - استشهد الفنان والناشط الفلسطيني علي نسمان "35" عاما، الجمعة، في قصف استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.



وعرف عن الفنان نسمان، بتوثيق جرائم الاحتلال في غزة عبر جهاز هاتفه و ينشط في الحديث عن هموم المواطنين وعدوان الاحتلال من خلال صفحاته لمواقع التواصل الاجتماعي



وعلي نسمان هو فنان كوميدي ساخر شارك في عدة أعمال درامية تلفزيونية وشارك بالعديد من الأعمال والمسلسلات الفنية الدرامية الفلسطينية وأغاني المونولوج .

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