استشهاد قيادي بارز في كتيبة جنين بقصف إسرائيلي

الوكيل الاخباري - استشهد إسلام خمايسي أحد قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في وقت متأخر من مساء الجمعة في قصف بطائرة حربية إسرائيلية على حارة الدمج في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الغارة استهدفت منزلا في مخيم جنين، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 8 آخرين، ونعت سرايا القدس خمايسي الذي استشهد في الغارة الإسرائيلية على جنين.



وبث الجيش الإسرائيلي صورا للغارة التي شنتها المقاتلة الحربية على المخيم، وقال إنه قتل خمايسي في مخيم جنين أحد المطلوبين الرئيسيين ومنفذ سلسلة هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

