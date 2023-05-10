الأربعاء 10-05-2023
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الأربعاء، 10-05-2023 01:27 م

استشهاد مزارع وإصابة اخر في قصف إسرائيلي شرق خان يوينس

ظ


الوكيل الاخباري- استشهد مزارع وأصيب آخر بجروح حرجة، اليوم الأربعاء، في قصف نفذته طائرة إسرائيلية بدون طيار شرق بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر باستشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة وصلا إلى المستشفى، جراء شظايا صاروخ إسرائيلي استهدفهما شرق خان يونس.


وأكدت المصادر، بأن صاروخاً من طائرة بدون طيار استهدف المزارعين شرق خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف موقعين شرق خان يونس.
وكانت جماهير غزة قد شيعت جثامين 15 شهيداً بينهم 4 أطفال و4 سيدات ارتقوا في عدوان إسرائيلي غادر على القطاع.


وبارتقاء المزارع ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى 128 شهيدا، بينهم 24 طفلا، و6 سيدات.

 

وفا


 




 

 


 

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