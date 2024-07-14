استشهاد منفذ عملية الدهس قرب الرملة

الوكيل الاخباري-

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قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن منفذ عملية الدهس قرب مدينة الرملة من بلدة كفر عقب، ويحمل هوية إسرائيلية وقد "قتل في المكان".وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت إنه تم "تحييد" منفذ العملية من قبل شرطي في وحدة الاحتياط بحرس الحدود، مما يفيد باستشهاده.من جهته، قال قائد شرطة المنطقة الوسطى الإسرائيلي إن منفذ العملية دهس عدة إسرائيليين بمحطة حافلات، ونفذ عملية دهس أخرى على بعد مئات الأمتار من المكان الأول.وكانت مصادر طبية إسرائيلية قالت إن العملية أسفرت عن 4 إصابات بينها إصابتان خطرتان.