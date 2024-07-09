الثلاثاء 09-07-2024
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الثلاثاء، 09-07-2024 09:30 ص

استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة العشرات في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - استشهد 16 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

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وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لمنزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.


كما استشهد 6 فلسطينيين جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل من عائلة مهنا في شارع الجلاء قرب مفترق الغفري شمال مدينة غزة، فيما تمكنت الطواقم الطبية من انتشال طفل رضيع على قيد الحياة.


وأشارت المصادر، إلى أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 3 آخرين، جراء قصف الاحتلال لمنطقة اللبابيدي شمالي مدينة غزة.


وتابعت، أن طواقمها تمكنوا من انتشال طفل وعدد من الجرحى من منزل تعرض للقصف في شارع النفق بمدينة غزة.


وتعرضت المناطق الغربية لحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة للقصف المدفعي، وإطلاق النيران من قبل الطيران المروحي "الأباتشي".


 




 

 


 

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