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الإثنين، 10-06-2024 12:44 م

استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال رفح وخان يونس

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الوكيل الإخباري- استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال مدينة رفح، وخان يونس، جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر طبية، بأن خمسة شهداء و30 مصابًا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس، جراء قصف الاحتلال مدينة رفح، التي يشهد قصفا مدفعيًا متواصلا في محيط دوار العلم غربًا.


كما استهدفت طائرات الاحتلال خيام النازحين في مواصي خان يونس، ما أسفر عن وقوع إصابات.


وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 37,084، والإصابات إلى 84,494، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفا

 




 

 


 

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