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استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلان بقصف إسرائيلي على غزة والنصيرات

الخميس، 18-07-2024 06:19 ص

استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلان بقصف إسرائيلي على غزة والنصيرات

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الوكيل الاخباري - استشهدت فجر اليوم الخميس، طفلتان وخمسة فلسطينيين، وأصيب اخرون، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وأكدت مصادر أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الرملي في محيط ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد طفلتين.


وذكرت المصادر أن أربعة أطفال وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال شقة سكنية في برج الاتحاد في النصيرات، ما أدى لاصابتهم.


وأشارت المصادر إلى أن خمسة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي لشقة سكنية لعائلة ابو ركاب، في بلدة الزوايدة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.


 




 

 


 

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