استشهاد 7 فلسطينيين من عائلة واحدة في غزة

الوكيل الإخباري - استشهد سبعة فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال ووالدتهم، في غارة وحشية استهدفت شقتهم السكنية في شارع الوحدة بحي الرمال الشمالي.

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إنه استشهد 7 مواطنين من عائلة اشكنتنا بعد استهداف شقتهم السكنية، بقصف عدواني من طائرات الاحتلال الحربية، حيث استشهد صاحب المنزل وزوجته وأبناؤه الخمسة، في أعنف سلسلة غارات شهدها قطاع غزة ليلة السبت الأحد، طالت المناطق الغربية بأكملها من مدينة غزة.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه المجزرة البشعة هي الثانية في أقل من 24 ساعة يرتكبها الاحتلال بحق عائلات بأكملها؛ إذا استشهد الجمعة 10 أفراد من عائلة أبو حطب بعد استهداف منزلهم بشكل مباشر في مخيم الشاطئ، ولم ينج من هذا القصف الوحشى سوى رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر.



وتسببت الغارات الوحشية بدمار هائل في الأماكن المستهدفة وفي منازل وممتلكات المواطنين، وإلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن حي الرمال الشمالي.



وقصفت الطائرات الحربية بنحو عشرين صاروخاً عدة مناطق في مدينة غزة، خصوصاً في منطقة الرمال، وتل الهوا، والشيخ عجلين، ووسط المدينة قرب مفرق السرايا، ومحيط ملعب فلسطين.





