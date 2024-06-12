الخميس 13-06-2024
الوكيل الاخباري
 

زراعة المفرق: تصدير 334 ألف رأس غنم للأسواق الخليجية خلال شهرين

وزير الأوقاف: تحديث مخيمات الحجاج في منى وعرفات العام الحالي

استطلاع: 61% من سكان غزة فقدوا شخصا على الأقل في الحرب

الصحة العالمية: وفاة 28 طفل في غزة نتيجة سوء التغذية

قرار مرتقب للبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على القروض في الأردن

للمرة السابعة.. الفيدرالي الأميركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

1681 شقة و1202 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

تحديد دوام مسلخ الأمانة خلال العيد

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم - تفاصيل

الاحتلال يقصف جنوب لبنان بقذائف حارقة

الأربعاء، 12-06-2024 11:36 م

استطلاع: 61% من سكان غزة فقدوا شخصا على الأقل في الحرب

WhatsApp Image 2024-06-12 at 11.33.16 PM


الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع للرأي، أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أن حوالي 80% من سكان قطاع غزة فقدوا قريبا أو أصيب قريب لهم في الحرب الراهنة.

اضافة اعلان


ونشر المركز الفلسطيني نتائج دراسة استطلاعية أجراها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية في الفترة ما بين 26 مايو/أيار الماضي و1 يونيو/حزيران الجاري، وتمحورت حول هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول (طوفان الأقصى) وما تبعه من حرب واجتياح إسرائيلي بري، والمعاناة الإنسانية غير المسبوقة لسكان القطاع، وفظائع الحرب، والنقاش حول مستقبل القطاع بعد الحرب.


وأوضح الاستطلاع أن جمع البيانات لم يشمل منطقة شمال قطاع غزة المحاصرة، وهي المنطقة التي تشهد مجاعة متزايدة حسب التقارير الدولية.


وبشأن الضحايا من سكان قطاع غزة، قال 61% إن فردا أو أكثر من عائلتهم قد استُشهد خلال الحرب الحالية، بينما يقول 65% إن فردا أو أكثر من عائلتهم قد أُصيب خلال هذه الحرب.

وفيما يتعلق بالحصول على الطعام أو الماء، فإن 26% فقط من سكان قطاع غزة يستطيعون الوصول إلى مكان يمكنهم فيه الحصول على المساعدة، بينما يقول 72% إنهم يستطيعون ذلك ولكن بصعوبة أو مخاطرة كبيرة، فيما يقول 2% إنهم لا يستطيعون ذلك.


كما قال 64% من سكان القطاع إن لديهم ما يكفي من الطعام ليوم أو يومين فقط، بينما يقول 36% إنه لا يوجد لديهم ما يكفي من الطعام ليوم أو يومين.


وبحسب المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، وهي مؤسسة أكاديمية علمية بحثية مستقلة غير ربحية وغير حكومية، كما يرد في دليلها التعريفي، فقد بلغ حجم العينة في هذا الاستطلاع 1570 شخصا، منهم 760 شخصا تمت مقابلتهم وجها لوجه في الضفة الغربية (في 76 موقعا سكنيا) و750 شخصا في قطاع غزة (في 75 موقعا).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1718217864570

الصحة العالمية: وفاة 28 طفل في غزة نتيجة سوء التغذية

3379620_1708429700

القسام: اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال شرق حي الزيتون

thumbs_b_c_55f42a7140891df8d28e7632894e2fc1

تطورات التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإجراء صفقة تبادل

غ.jpg-614885b6-83a3-4323-bb2c-d13a66b84ff9

شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي شمالي غزة

3379620_1708429700

القسام تقصف قوات الاحتلال المتوغلة بحي الزيتون

IMG_6103

محطة الأكسجين الوحيدة بغزة مهددة بالتوقف لعدم توفر الوقود

أخبار متعلقة
1717791971209

الأونروا: القوافل الإنسانية لغزة هوجمت أو نهبت أو منع وصولها من قبل مستوطنين

1fNo19gNY4_1707314274

تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة

621169ce42360478f8528a9e

تصريح جديد للفصائل الفلسطينية حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة

WhatsApp Image 2024-05-31 at 11.31.11 PM

جوزيب بوريل: ندعم بشكل كامل خارطة الطريق التي أعلنها بايدن

thumbs_b_c_39f3187a545a401cac75468ff80dcba1

كشف تفاصيل خطة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

2024_05_12_01_55_47

بلدية النصيرات: نفاد الوقود في غزة خلال 48 ساعة ينذر بكارثة صحية