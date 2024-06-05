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الأربعاء، 05-06-2024 10:26 ص

استعداداً لمسيرة الأعلام اليهودية .. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري- اقتحم مئات المستعمرين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع توافد الآلاف منهم إلى المدينة، استعدادًا لمسيرة الأعلام الاستفزازية.

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وقالت مصادر ، إن نحو 800 مستعمر دخلوا ضمن مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.


وأفادت المصادر، بأن أحد حاخامات المستعمرين اقتحم المسجد الأقصى وهو يرتدي "التيفيلن"، برفقة عضو الكنيست السابق "موشيه فيجلين"، كما أدى مستعمرون طقوسًا تلمودية في محيط سوق القطانين وباب القطانين، أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك، كما أدى آخرون رقصات وأغاني تلمودية خلال عمليات الاقتحام الاستفزازية المنفذة في المسجد.


وأضافت المصادر، أن شرطة الاحتلال حولت القدس إلى ثكنة عسكرية، إذ تم نشر 3 آلاف عنصر في البلدة القديمة ومحيطها بذريعة تأمين مسيرة المستعمرين، خاصة عند بوابات الأقصى.


كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.


ودعت شخصيات مقدسية للرباط في المسجد الأقصى المبارك اليوم الأربعاء للتصدي لاقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى.


وأعلنت شرطة الاحتلال أنها ستغلق الطرقات والأزقة في البلدة القديمة ابتداءً من الساعة الثانية ظهرًا حتى الثامنة مساءً، حيث من المتوقع مشاركة آلاف المستعمرين في مسيرة الأعلام الاستفزازية التي ستنطلق من القدس الغربية مرورًا بباب العمود حتى حائط البراق.


يذكر أن 4277 مستعمرًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر أيار الماضي، وفق بيانات دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.


يشار إلى أن وتيرة اقتحامات المستعمرين المتطرفين للمسجد الأقصى بالقدس زادت بشكل كبير، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفا

 




 

 


 

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