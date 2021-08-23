استمرار إغلاق معبر رفح بين مصر وقطاع غزة الثلاثاء

الوكيل الإخباري - أبلغت السلطات المصرية الاثنين، باستمرار إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة الثلاثاء، وفق المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم.



وكانت مصر أغلقت المعبر الاثنين، أمام حركة البضائع والأفراد بدون إبداء الأسباب، وفق مراسل "المملكة".



مصادر أمنية مصرية أكدت الأحد، أن المعبر سيغلق حتى إشعار آخر، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.



ويعتبر رفح المعبر الوحيد لغزة على العالم الخارجي. ويخضع القطاع لحصار إسرائيلي مشدد منذ نحو 15 عاما.



ويأتي قرار إغلاق المعبر، بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين على الحدود في القطاع.



في 20 أيار/مايو، أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح المعبر لإرسال مساعدات إنسانية والسماح للجرحى في غزة بتلقي العلاج في مصر، بعد مواجهة دامية استمرت 11 يوما.



وكانت إسرائيل وحركة حماس في غزة قد توصلتا برعاية مصرية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة 21 أيار/مايو.

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