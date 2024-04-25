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الخميس، 25-04-2024 07:39 ص

استياء إسرائيلي عقب تقارير عن تفقد السنوار عناصر المقاومة بغزة

جج


الوكيل الاخباري - كشف مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن يحيى السنوار، تفقد بنفسه مؤخرا مناطق شهدت اشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي في القطاع والتقى ببعض المقاتلين فوق الأرض، حسب صحيفة "العربي الجديد".اضافة اعلان


ونقلت الصحيفة عن المصدر القيادي ذاته، قوله إن "المقاومة لا تزال بخير، ولا تزال تتحكم بشكل منضبط ضمن هياكل متكاملة في ميدان العمليات".

وأضاف المصدر أن السنوار "ليس معزولا عن الواقع هناك، على الرغم من الحرب الدائرة والعمليات الاستخبارية الإسرائيلية التي لا تتوقف على مدار اليوم"، مؤكدا أن زعيم حماس في غزة "يمارس عمله قائدا للحركة في الميدان".

وأثار الحديث عن خروج زعيم حماس في غزة وتجوله في الطرقات بين المقاتلين استياء إسرائيليا، وذلك بعد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه من حربه الدموية المتواصلة على القطاع للشهر السابع على التوالي.

 




 

 


 

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