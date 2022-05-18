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الأربعاء، 18-05-2022 07:52 ص

اشتباكات ومواجهات باقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين

احتلال


الوكيل الإخباري - اقتحمت قوة عسكرية كبيرة صباح الأربعاء، مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت مصادر لوكالة "صفا" بأن عشرات الجيبات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت مخيم جنين من عدة جهات.


وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال تحاصر المخيم، ونشرت الجنود والقناصة فوق أسطح المنازل، فيما شوهدت طائرات "زنانة" ومروحية في سماء المدينة بالتزامن مع عملية الاقتحام.


وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أسيد تركمان بعد أن داهمت منزل ذويه، وسط إندلاع مواجهات.


وأوضحت أن اشتباكات وقعت بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال الاقتحام.
وأعلنت "كتيبة جنين" أنها تخوض عدة اشتباكات مع قوات الاحتلال.

 

صفا


 




 

 


 

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