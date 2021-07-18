اشتباك مسلح في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام لبنانية، بإصابة 3 أشخاص إثر اشتباك مسلح وقع فجر اليوم الأحد، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوب لبنان، استخدمت فيه قنابل يدوية.

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وقالت المصادر، إن الاشتباك وقع قرب مسجد "النور" في الشارع الأسفل لمخيم عين الحلوة، استمر لنحو ساعة، قبل أن تنجح القوى الفلسطينية في تطويق ذيوله.



ونقلت، قولها إن "الإشكال بدأ فرديا قرب مسجد "النور" بين شخص من "آل البحثي" وهو عنصر من قوات الأمن الوطني الفلسطيني، قبل أن يتطور إلى اشتباك مع حراس مسجد "النور"، ما أسفر عن سقوط 3 جرحى وتضرر عدد من المنازل والمحال التجارية والسيارات على امتداد الشارع حتى حي الزيب داخل المخيم".



ولفتت المصادر، إلى أنه "على الفور تدخل الشيخ خطاب وقيادة حركة فتح والأمن الوطني لتطويق الإشكال، وعقد اجتماع في مسجد "النور" شارك فيه ممثلون عن القوى الفلسطينية الوطنية وجرى فيه الاتفاق على عودة الهدوء ووقف أي استفزاز".



وأفادت، أن الاتصالات مستمرة من أجل إعادة الأمور إلى طبيعتها، وفتح تحقيق بأسباب الاشتباك ومعاينة الأضرار وتقييم الخسائر التي وقعت جراءه، ونزع فتيل التوتر داخل المخيم.

المصدر: روسيا اليوم