"اشتعلت غضبا" .. كيف ردت اسرائيل على قرار محكمة العدل الدولية بوقف عملية رفح؟

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية.

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وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر عقد اجتماع طارئ لم يدع إليه وزيري مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت.



من جانبه، قال وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريش إن "إسرائيل في حالة حرب من أجل وجودها، في الأوقات الحزينة من التاريخ، لم نتمكن من الوقوف بمفردنا".



وأضاف: "يتمتع الشعب اليهودي اليوم بالاستقلال والقدرة على الدفاع عن حياته، ومن يطالب الكيان بوقف الحرب، يطالبه بإنهاء وجوده بنفسه، ولن نوافق على ذلك."



وقال وزير الأمن القومي في الاحتلال إيتمار بن غفير: "إن الأمر غير ذي الصلة الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط، احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس، حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب".



وأفاد رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان: "كما حذرت، فإن قرار حكومة الكيان بالمثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي كان خطأ فادحا ووقوعا في فخ ذو نهاية محددة".



وأضاف: "قرار المحكمة الصادر اليوم يثبت أن مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، وكذلك المحكمة الجنائية في لاهاي أصبحت مساعدة للإرهابيين - وفقا لوصفه- في جميع أنحاء العالم ودورها بالكامل هو ردع الدول الديمقراطية في حربها ضد المنظمات الإرهابية".



