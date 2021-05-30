الأحد 30-05-2021
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الأحد، 30-05-2021 11:21 ص

اشتية يبدأ غداً زيارة للكويت ضمن جولة تضم 3 دول خليجية

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الوكيل الاخباري - يبدأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يرافقه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ، غدا الاثنين ، زيارة الى دولة الكويت ضمن جولة الى ثلاث دول خليجية.

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وقال سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، اليوم الاحد، إن رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية سيجريان عددا من اللقاءات.


وشدد طهبوب على أهمية العلاقات بين البلدين، حيث تأتي هذه الزيارة في اطار التنسيق الدائم، وكذلك شكر الكويت على المستويين الرسمي والشعبي على مواقفها الهامة والمساندة لقضيتنا وشعبنا.

 

 

المصدر - دنيا الوطن

 

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