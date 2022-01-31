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الإثنين، 31-01-2022 04:13 م

اشتية يطالب بوقف المخططات الاسرائيلية الرامية إلى ابتلاع الأراضي الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية التي ستبتلع في حال تنفيذها المزيد من أراضي مدينة القدس المحتلة، وتقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية المحتلة، وجنوبها.

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وأعرب اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية المنعقدة، اليوم الاثنين، عن إدانة الحكومة الفلسطينية لسياسة هدم المنازل والتهجير القسري التي تتبعها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، ورفضها للمخططات الهيكلية التي تعتزم تطبيقها، وخاصة في بلدة العيسوية بالقدس، والتي من شأنها تهديد العديد من منازل المواطنين المقدسيين بالهدم، بينما يتوسع البناء الاستيطاني في مستوطنة "معالي أدوميم"، ومنطقة "E1"، شرق المدينة المقدسة وهو ما سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بجدار استيطاني كبير.

 

وثمّن اشتية صمود أبناء الشعب الفلسطيني في قرية الخان الأحمر شرق القدس، الذي يتهدد سكانه التهجير قسرا خلال الفترة القريبة المقبلة، حسب المخطط الذي أعلنت عنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي أخيرا.

 




 

 


 

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