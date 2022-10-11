اصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال

الوكيل الإخباري- أصيب عشرات الفلسطينيين بجراح متفاوتة وحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت اليوم الثلاثاء، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في ضاحية السلام في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، في الوقت الذي اعتقلت قوات الاحتلال 19 فلسطينيا بالضفة، وأغلقت منطقة المسعودية التاريخية وحاجز حوارة في مدينة نابلس.

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وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن نابلس وبيت لحم والخليل وجنين ورام الله والبيرة وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة وتحديدا بلدة عناتا ومخيم شعفاط وضاحية السلام، واعتقلت المواطنين الفلسطينيين التسعة عشر بزعم أنهم مطلوبون.



كما وقعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومسلحين الذين تصدوا لاقتحام مخيم شعفاط المحاصر لليوم الرابع على التوالي، فيما أصيب العشرات بجراح متفاوتة وحالات اختناق جراء المواجهات التي اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في ضاحية السلام في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.



كما أغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ومنطقة المسعودية التاريخية في برقة شمال غرب نابلس تمهيدا لاقتحام المستوطنين.



وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، ان قوات الاحتلال اغلقت المنطقة والحاجز القريب منها على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، وفرضت حصارا على 14 عائلة تقطن المنطقة ومنعتها من الدخول أو الخروج منها.



واكد أن المستوطنين نصبوا خياما وبيوتا متنقلة في المنطقة، تمهيدا لإقامة الاحتفالات بمناسبة الأعياد اليهودية.

بترا