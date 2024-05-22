اعتباراً من 28 أيار .. النرويج تعلن رسميا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور أن النرويج ستعترف بفلسطين دولة مستقلة اعتبارا من 28 مايو/أيار .

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وقال يوناس غار ستور إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني دعم القوى المعتدلة التي تراجع دورها في النزاع المستدام "الاعتراف بدولة فلسطين قد يؤدي لاستئناف مسار تحقيق حل الدولتين ومنحه زخما جديدا".



ووجه رسالة قوية للدول الأخرى لتحذو حذوهم وحذو دول أوروبية وتعترف بالدولة الفلسطينية.



وأكد أن الحرب في غزة تؤكد أهمية أن يستند تحقيق السلام والاستقرار إلى حل القضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن الهدف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيًا، أساسها السلطة الفلسطينية.



وكانت قد نقلت وكالة رويترز عن مصادر إعلامية نرويجية تأكيدها أن الحكومة النرويجية ستعلن اليوم الأربعاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



ودولة فلسطين معترف بها حاليا من قبل 8 أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وقبرص والسويد.



