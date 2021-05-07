الجمعة 07-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

السعودية تحظر استيراد منتجات 11 مصنعا برازيليا للدواجن

الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب تحسباً لأي تصعيد

مطالبة بإلغاء الحظر الجزئي وفتح القطاعات

شاهد: أول ظهور لخالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة مع أبنائه بعد تعافيه من كورونا

الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الصحة : فتح 70%؜ من القطاعات واعادة النظر بقرارات حظر التجول بهذا الموعد

وزير الصحة يقرر صرف مكافآت شهرية لفرق التقصي

مستوطنون يطلقون النار على فلسطينيين عزل بالقدس

الصحة : اتخذنا إجراءات لمنع دخول المتحور الهندي الى الاردن

ماذا حدث لمستوطنين هاجموا فلسطينيين خلال موعد الإفطار الذي أقيم في حي الشيخ جراح - فيديو

الجمعة، 07-05-2021 10:45 ص

اعتقالات وإصابات في حي الشيخ جراح بالقدس ومستوطنون يطلقون النار على المعتصمين

8_779705_large


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلي عشرة ناشطين على الأقل في حي الشيخ جراح في مدينة القدس الشرقية، واعتدت على المعتصمين، مساء أمس الخميس، في محاولة لتفريق المتظاهرين بالقوة، وذلك وسط دعوات منظمات اليمين الإسرائيلي المتطرف لاقتحام الحي.

اضافة اعلان

وأصيب عشرات من المعتصمين الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق من جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية.

 

وأغلقت قوات الأمن الإسرائيلي مداخل حي الشيخ جراح بالقدس لمنع توافد المتضامنين مع السكان المهددين بالتهجير، فيما تواصلت استفزازات عضو الكنيست اليميني، إيتمار بن غفير عن حزب "الصهيونية الدينية"، وعناصر منظمة "لاهافا" اليهودية المتطرفة التي دعت أنصارها للاحتشاد في المكان.


ووثقت كاميرات الفيديو مجموعة من المستوطنين المسلحين يطلقون النار على شبان مقدسيين ومعتصمين في الشيخ جراح وإصابتهم برصاصهم الحي، فيما كانوا يصرخون: "احذروا من إصابة عناصر الشرطة". وتظهر في التسجيل سيارة مشتعلة.


كما انتشر عناصر من وحدات "المستعربين" في أرجاء المدينة واعتدوا بالضرب على مقدسيين؛ وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال شابين فلسطينيين بزعم "الاعتداء على المارة"، قرب محطة القطار الخفيف.


وفي وقت سابق، اعتدى المستوطنون الذين احتشدوا في حي الشيخ جراح، على المعتصمين نصرة للأهالي ورفضا لمخططات التهجير والاقتلاع، أثناء وجبة الإفطار الرمضاني الذي نظمه الناشطون في الحي.


واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، منزل عائلة الكرد الفلسطينية المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين، في الحي.


وذكر شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، أن "قوات الاحتلال اقتحمت منزل العائلة وكسرت بعض أثاثه، كما اعتدت على أهالي الحي".

 

وأفاد شهود عيان بأن "مستوطنين قاموا برش غاز الفلفل على الصائمين بالتزامن مع موعد الإفطار".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
miboq

شهيدان فلسطينيان وإصابة حرجة برصاص الاحتلال غرب جنين

8V8hf

قوات الاحتلال تعزز تواجدها في القدس وتغلق شوارع مؤدية للأقصى

1

الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب تحسباً لأي تصعيد

1

مستوطنون يطلقون النار على فلسطينيين عزل بالقدس

5202128337643544408

ماذا حدث لمستوطنين هاجموا فلسطينيين خلال موعد الإفطار الذي أقيم في حي الشيخ جراح - فيديو

ييي

مواجهات عنيفة بين المقدسيين والمستوطنين في حي الشيخ جراح

أخبار متعلقة
4202124162520344229227

إصابات واعتقالات باعتداء الاحتلال على مقدسيين بباب العامود

رص

إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص بمواجهات مع الاحتلال في نابلس

5FfTR

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من القدس

ح

الاحتلال يصيب العشرات بالاختناق في بلدتين بالقدس

اح

مواجهات مع الاحتلال على مدخل الرام شمال القدس

الشيخ جراح

محافظ القدس: وثائق قدمها الأردن لمواجهة الاحتلال