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الخميس، 31-12-2020 07:55 ص

بينهم أسير محرر

اعتقال 3 فلسطينيين في طولكرم

ح
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان شرق طولكرم بينهم أسير محرر.

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وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد طارق النمري (19عاما) من بلدة عنبتا، والأسير المحرر عدي سامر جابر (23 عاما)، وسعيد جابر من مخيم نور شمس بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

 

المصدر : وفا 

 

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