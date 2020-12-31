اعتقال 3 فلسطينيين في طولكرم

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان شرق طولكرم بينهم أسير محرر.

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وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد طارق النمري (19عاما) من بلدة عنبتا، والأسير المحرر عدي سامر جابر (23 عاما)، وسعيد جابر من مخيم نور شمس بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

المصدر : وفا

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