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السبت، 12-12-2020 12:26 م

بحسب مؤسسات الأسرى الفلسطينية

اعتقال 413 فلسطينيا بينهم 49 طفلا خلال تشرين الثاني

يعتقل
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قالت مؤسسات الأسرى وحقوق الانسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 413 فلسطينيا/ة من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/ الماضي، من بينهم 49 طفلاً، و7 من النساء.

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وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة– سلوان)؛ ضمن ورقة حقائق، صدرت عنها اليوم السبت، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (157) مواطناً من القدس، و(40) مواطناً من رام الله والبيرة، و(74) مواطناً من الخليل، و(31) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (33) مواطناً، فيما اعتقلت (30) مواطناً من نابلس، ومن طولكرم (18) مواطنين، و(18) مواطناً من قلقيلية، وثلاثة مواطنين من أريحا، و(7) مواطنين من طوباس، ومواطن من سلفيت، بالإضافة إلى مواطن من غزة. 


وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال الشهر المرصود قرابة (4400) أسير/ة، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (170) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (380)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (102) أمر اعتقال إداري، من بينها (47) أمراً جديداً، و(55) تمديد.


وتتضمن ورقة حقائق رصدا لأهم سياسات الاحتلال التي نفذها بحق الأسرى والمعتقلين وعائلاتهم خلال الشهر المرصود، أبرزها: سياسة العقاب الجماعي، وتحويل وباء "كورونا" لأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى، والإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، وعن القدس التي تواجه أعلى نسبة اعتقالات شهرياً وعمليات تنكيل وانتقام ممنهجة.

 

المصدر : وفا الفلسطينية 

 

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