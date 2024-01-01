الإثنين 01-01-2024
الوكيل الاخباري
 

اعلام عبري: حماس انتصرت علينا وتعايدنا بالعام الجديد بقصف صاروخي كثيف

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بوابل من صواريخ M90.. المقاومة تقصف تل ابيب مع أول دقائق العام الجديد - فيديو

الإثنين، 01-01-2024 01:54 ص

اعلام عبري: حماس انتصرت علينا وتعايدنا بالعام الجديد بقصف صاروخي كثيف

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الوكيل الاخباري - نشرت وسائل إعلام عبرية، عناوين عدة حول الحدث الأهم في رأس السنة الجديدة، قائلة: "الجيش قال إنه دمر قدرات حماس الصاروخية بنسبة 80% واليوم حماس تعايدنا بالعام الجديد بقصف صاروخي كثيف .. "حماس انتصرت علينا".

من جهتها أعلنت كتائب القسام قصف مدينة "تل أبيب" وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "M90" رداً على المجازر بحق المدنيين. 

ودوت صفارات الإنذار في كل أرجاء كيان الاحتلال في أول دقائق العام الجديد بتوقيت فلسطين المحتلة. 

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