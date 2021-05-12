اغلاق معبر رفح بين قطاع غزة ومصر خلال اجازة عيد الفطر

الوكيل الاخباري - اعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن وقف العمل لمعبر رفح بين مصر وقطاع غزة خلال إجازة عيد الفطر.

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واشارت الى أن معبر رفح البري سيكون مغلقاً خلال إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل 16 ايار، على أن يُستأنف العمل بالمعبر صباح الإثنين 17 ايار.



--(بترا)