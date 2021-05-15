السبت 15-05-2021
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السبت، 15-05-2021 06:00 م

اقتحام حي الشيخ جراح من قبل مستوطنين

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الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون مساء السبت، حي الشيخ جراح بشكل استفزازي، عبر الهتافات وتهديد السكان الأصليين المقدسيين للحي.
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وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية اقتحموا الحي وشرعوا في أعمال عربدة وبعضهم مسلح بالأسلحة الرشاشة، ما يشكل خطرا على حياة الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، قامت مجموعة من المستوطنين بالعربدة قرب المدخل الرئيسي لحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، حيث حاولوا الاعتداء على عدد من السيارات المارة من الحي.

وأضاف الشهود ان هناك تخوفات من إطلاق النار على الفلسطينيين المارين من الطريق الرابطة بين ضاحية البريد وبيت حنينا جراء تجمع المستوطنين هناك.

وهاجم مستوطنون مسلحون، اليوم السبت، منازل الفلسطينيين واحرقوا ارضا زراعية في قرية الريحية وتل الرميدة في الخليل.

وذكر منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين تساندها قوات إسرائيلية هاجمت بالرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت منازل الفلسطينيين في قرية الريحية القريبة من مستوطنة “حاجاي” المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب الخليل، ما أدى إلى اشتعال النيران في مساحات كبيرة من أراضي الفلسطينيين الزراعية.

 




 

 


 

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