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الأربعاء، 06-09-2023 04:54 م

"الأسرى": الأسير زيد يونس يواجه ظروفا صحية مقلقة

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الوكيل الإخباري- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير زيد يونس (46 عاما) من بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، يواجه ظروفاً صحية مقلقة، في سجن "نفحة".

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الأسير يونس يعاني من آلام وانتفاخ في أسفل البطن والخاصرة، وكان قد تم نقله إلى عيادة "إيشل" أثناء وجوده في سجن "عسقلان"، قبل أن يتم نقله إلى معتقل "نفحة"، وتم إبلاغه بأنه بحاجة إلى إجراء عملية (فتاق)، وما زال حتى الآن بانتظار إجرائها، إلا أن إدارة السجن لا تكترث له وتتعمد تأجيلها، وتكتفي بإعطائه المسكنات فقط.

يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير يونس بتاريخ 8 نيسان/ إبريل 2002، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

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وفا

 




 

 


 

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