الأسرى الفلسطينية : الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير محمد الحلبي

الوكيل الإخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، بأن محكمة الاحتلال أجلت خلال جلستها اليوم الأحد، محاكمة الأسير محمد الحلبي (43 عاما) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حتى تاريخ 2/9/2021.

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وبينت الهيئة، في بيان لها، أن جلسة المحاكمة المقبلة ستكون الجلسة رقم 166 التي تُعقد للأسير الحلبي، والذي يعتبر صاحب أطول محاكمة.



وأشارت إلى أن الأسير الحلبي يقبع في معتقل "ريمون" بظروف قاسية، فهو يعاني من آلام شديدة في الرأس وفقدان القدرة على السمع، وذلك بسبب التحقيق القاسي والتعذيب الجسدي الذي تعرض له والذي استمر لمدة 52 يوما، وحالته الصحية تزداد سوءا جراء الإهمال الذي يتعرض له من قبل إدارة معتقلات الاحتلال.



يذكر أن الأسير محمد الحلبي، اعتقل خلال تنقله عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) بتاريخ الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، ومؤخرا تم منحه الدكتوراة الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا لعمله الإنساني.

المصدر : وفا