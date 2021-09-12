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الأحد، 12-09-2021 08:49 ص

الأسرى الفلسطينيون الأربعة يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما

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الوكيل الإخباري - تعد شرطة الاحتلال الإسرائيلية لائحة اتهام بحق الأسرى الذين تمت إعادة اعتقالهم بالتخطيط لعملية "تخريبية" حكمها يصل لـ15 سنة سجنا، و تهمة مساعدة آخرين بالهرب من السجن تصل عقوبتها لـ20 سنة.

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هذا وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن "قرار شرطة الاحتلال الإسرائيلية مبني على أن يكون الأسرى قد خططوا لتنفيذ العملية بعد الهروب".


في الجهة المقابلة، قال فيلدمان، محامي زكريا الزبيدي (أحد الأسرى الذين تمت إعادة اعتقالهم): "رفضنا طلب شرطة الاحتلال الإسرائيلية تمديد اعتقاله لـ13 يوما، ونرفض التهم الموجهة له، صحيح أنه هرب من السجن، ولكن هذا حادث طبيعي".


وأكمل: "لقد جئت للدفاع عن زكريا الزبيدي، ونرفض طلب وتهم الشرطة ونيابة الاحتلال الإسرائيلية".


هذا واستمرت عمليات البحث عن الأسيرين الآخرين الفارين، حيث أن تقديرات أمنية للاحتلال كشفت أن "أحد الأسرى قد توجه إلى الضفة الغربية والآخر لا يزال موجودا في أراضي عام 48".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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