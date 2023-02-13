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الإثنين، 13-02-2023 11:25 م

الأسرى في السجون الإسرائيلية ينفذون "خطة عصيان" اعتبارا من الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، مساء الاثنين، بأن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيبدأون صباح الثلاثاء تنفيذ خطوات عصيان ضمن خطة أعلنت عنها لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وأضافت الهيئة ونادي الأسير، في بيان، أن الخطوة ستبدأ من سجن "نفحة" ثم تتسع دائرة الخطوات بتنفيذها في بقية السجون، وفق الخطة.

وأوضح البيان أن الخطوات تتمثل بارتداء لباس "الشاباص" وهو اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون على الأسرى، وتعني هذه الخطوة استعداد الأسرى لتصعيد المواجهة ضد إدارة السجن، بالإضافة إلى إغلاق الأقسام، لتتوقف كافة مظاهر حياة الاعتقال اليومية المتعلقة بأنظمة السّجن المفروضة، وعرقلة إجراء ما يسمى "الفحص الأمني" ليخرج الأسرى للفحص مقيدي الأيدي . 

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