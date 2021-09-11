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السبت، 11-09-2021 10:35 ص

الأسرى في خطر يتصدر تويتر

الاسرى


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #الأسرى_في_خطر عبر منصة تويتر إثر إعلان شرطة الاحتلال، فجر اليوم القبض على أسيرين آخرين من الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع، ليرتفع عدد الذين أعيد اعتقالهم إلى 4.

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وأضاف النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري"أن جميع الأسرى في خطر داخل سجون الاحتلال مطالبين بدعم وإسناد للأسرى وذويهم.


وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال ليلة أمس الجمعة بصور وفيديوهات للأسرى الفلسطينيين لحظة اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال.

 

 


 




 

 


 

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