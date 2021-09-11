الأسرى في خطر يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #الأسرى_في_خطر عبر منصة تويتر إثر إعلان شرطة الاحتلال، فجر اليوم القبض على أسيرين آخرين من الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع، ليرتفع عدد الذين أعيد اعتقالهم إلى 4.

اضافة اعلان



وأضاف النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري"أن جميع الأسرى في خطر داخل سجون الاحتلال مطالبين بدعم وإسناد للأسرى وذويهم.



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال ليلة أمس الجمعة بصور وفيديوهات للأسرى الفلسطينيين لحظة اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال.

#الاسري_في_خطر

حسبي الله ونعم الوكيل على اي شخص ساعد في تقديم معلومه للاحتلال عن الاسرى.. هربوكم من سجن الاحتلال اكبر ضربه لهم...

يا رب تكون بدايه تحرير البلاد... حسبي الله ونعم الوكيل على اي شخص ساعد في تقديم معلومه للاحتلال عن الاسرى.. هربوكم من سجن الاحتلال اكبر ضربه لهم...يا رب تكون بدايه تحرير البلاد... September 11, 2021



سنّة الله في الكون ثابتة، وعادته فيه ماضيّة، ينصر المظلوم ولو بعد حين، ويُعلي الحقّ ولو خفت لسنين، ويخذل الباطل مهما علا من المستبدّين #الاسرى_الفلسطينيين pic.twitter.com/ooJoJXT60F آثار الضرب العنيف اثناء اعتقال الاسير زكريا الزبيدي. شلت يد العدوان الصه.يوني .سنّة الله في الكون ثابتة، وعادته فيه ماضيّة، ينصر المظلوم ولو بعد حين، ويُعلي الحقّ ولو خفت لسنين، ويخذل الباطل مهما علا من المستبدّين #الاسرى_في_خطر September 11, 2021