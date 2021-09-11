الأسرى في خطر يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #الأسرى_في_خطر عبر منصة تويتر إثر إعلان شرطة الاحتلال، فجر اليوم القبض على أسيرين آخرين من الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع، ليرتفع عدد الذين أعيد اعتقالهم إلى 4.
وأضاف النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري"أن جميع الأسرى في خطر داخل سجون الاحتلال مطالبين بدعم وإسناد للأسرى وذويهم.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال ليلة أمس الجمعة بصور وفيديوهات للأسرى الفلسطينيين لحظة اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال.
وسعتكم حفرة ولم تسعكم ارض بأكملها …لعنة الله على كل خائن #الاسري_في_خطر pic.twitter.com/26B5Eqgx0R— Nanayassin (@Nanayassin3) September 11, 2021
#الاسري_في_خطر— 🇯🇴Omar Alarda🇯🇴 (@omar_alarda) September 11, 2021
حسبي الله ونعم الوكيل على اي شخص ساعد في تقديم معلومه للاحتلال عن الاسرى.. هربوكم من سجن الاحتلال اكبر ضربه لهم...
يا رب تكون بدايه تحرير البلاد...
آثار الضرب العنيف اثناء اعتقال الاسير زكريا الزبيدي. شلت يد العدوان الصه.يوني .— Randa Ahmed (@Rimas_Rosa) September 11, 2021
سنّة الله في الكون ثابتة، وعادته فيه ماضيّة، ينصر المظلوم ولو بعد حين، ويُعلي الحقّ ولو خفت لسنين، ويخذل الباطل مهما علا من المستبدّين #الاسرى_في_خطر #الاسرى_الفلسطينيين pic.twitter.com/ooJoJXT60F
ما بنقدر نساعدهم الا اذا رفعنا الهاشتاق#يعقوب_قادري#زكريا_الزبيدي#محمد_العارضة#محمود_العارضة#أمن_وسلامة_أسرانا_تحت_الرعاية_الدولية#رقابة_عالمية_على_جلبوع#جنود_الاحتلال_يعذبون_المعتقلين_الفلسطينيين#الاسرى_في_خطر #Occupation_soldiers#The_prisoners_are_in_danger— سلام زيدان (@SALAM_ZEDAN_) September 11, 2021
اياك ان تظن الصمت نسيان ف الارض صامته وف جفونها الف بركان #الاسري_في_خطر. #فريق_مجاهدون #الاسرى_في_خطر #الكيان_المخروم pic.twitter.com/fEBtg2eZgd— darkness (@GamalAt85266237) September 11, 2021
ذكّر اعدائك إن غفلو— arkan (@smutting65666) September 11, 2021
لن ننسى أبداً ما فعلوا
والظلم وشيكاً يرتحلُ
من داس دياركَ فليندم.. أطلق نيرانك لا ترحم!#الاسرى_في_خطر
لن نبرح حتى نبلغ ..— Hala 🌖✨ (@HalaAnber28) September 11, 2021
اللهم انصرهم وهون عليهم وكن لهم عونًا🤲#أسري_النفق #الاسرى_في_خطر pic.twitter.com/hYd0n1VGwh
أنتم الأحــرار— amal (@amal_shaban2020) September 11, 2021
حصن كل دار
ما ذلّكم حصار
ما همكم قيود#الاسرى_في_خطر #نفق_جلبوع #نفق_الحريه